Bezirksbürgermeister im Portrait : Kommunalpolitik mit offenem Ohr und auf kurzen Wegen

Daniel Bollig, Bezirksbürgermeister von Saarbrücken-Ost, ist viel in seinem weitläufigen Bezirk unterwegs. Hier vor dem alten Rathaus in Ensheim. Foto: SZ/Lorenz/Robby Lorenz

Brebach Kennen Sie eigentlich Ihre Bezirksbürgermeister und -meisterinnen? Für die Bürger sind sie Ansprechpartner vor Ort, wenn es Probleme oder Wünsche gibt. Wir stellen sie in einer Serie vor. Heute: Daniel Bollig, Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Halberg.

Kaum haben wir uns am Tisch – getrennt durch eine Plexiglasscheibe – niedergelassen, um über den Stadtbezirk Halberg zu sprechen, klingelt das Telefon von Daniel Bollig (CDU) in seinem Büro im Bürgeramt Halberg. „Sie müssten sich bei der Führerscheinstelle online einen Termin besorgen“, gibt der Bezirksbürgermeister dem Anrufer Auskunft. Der ist offensichtlich überfordert. „Wissen Sie was, ich schreibe mir jetzt ihre Telefonnummer auf, und wir kümmern uns um einen Termin und rufen sie heute noch zurück.“ Der Mann sei schon älter gewesen, erklärt Bollig. Wie so viele Bürgerinnen und Bürger ihn der Umgang mit Ämtern und Behörden. Und das Internet sowieso. „Deshalb sind niedrigschwellige Angebote so wichtig.“

Ein solches zum Beispiel ist der mobile Beratungsdienst des Sozialamtes des Regionalverbandes: Einmal pro Woche kommt eine Beraterin ins Bürgeramt Halberg, um bei Anträgen rund um Grundsicherung im Alter, Erwerbsunfähigkeit, Wohngeld und so weiter zu helfen. „Dass wir das hier vor Ort anbieten können, ist mir wichtig“, sagt Bollig. Der Weg in die Stadt sei vielen, gerade Älteren, zu weit, hat er die Erfahrung gemacht.

Info Stadtbezirk Halberg Im Stadtbezirk Halberg leben rund 26 000 Menschen. Es ist der flächenmäßig größte der vier Stadtbezirke und umfasst die Stadtteile Bischmisheim, Brebach-Fechingen, Bübingen, Ensheim, Eschringen, Güdingen und Schafbrücke. Der Bezirksrat Halberg setzt sich wie folgt zusammen: CDU (9), SPD (5), Die Grünen (4), Die Linke (2), FDP (1). Kontakt: stadtbezirk.halberg@saarbruecken. de

Zuständig ist Daniel Bollig im Stadtbezirk Halberg für die Stadtteile Bischmisheim, Brebach-Fechingen, Bübingen, Ensheim, Eschringen, Güdingen und Schafbrücke. Seit 1999 macht er den Job als Bezirksbürgermeister – zuletzt parteiübergreifend auch von Sozialdemokraten, dem Liberalen und dem Linken-Vertreter sowie einem Teil der Grünen im Bezirksrat gewählt. „Es ist eben egal, ob man einen schwarzen, roten, gelben oder grünen Bürgersteig reparieren muss“, scherzt er. Hier, auf der untersten kommunalen Ebene, sei die Parteipolitik nicht so wichtig. „Vielmehr zählt, wer wen kennt und wer was erreichen kann.“

Und so geht es in seinem Bezirk um die handfesten Dinge. Um das, was Menschen vor Ort ärgert, empört – oder auch freut. Das Parken sei ein Problem in den Stadtteilen. Vor einigen Kitas und Schulen – zum Beispiel an der Wiedheck-Grundschule – herrsche morgens Verkehrschaos, weil Eltern ihre Kinder am liebsten mit dem Auto bis ins Klassenzimmer fahren würden, ärgert er sich. Und auch im Neubaugebiet am alten Kalkwerk in Bübingen gebe es Stress: Dort beharken sich Einfamilienhausbesitzer mit Stellplätzen vorm Eigenheim und Eigentumswohnungsbesitzer. Letztere hätten zwar meist mehr als ein Auto pro Haushalt, aber nur einen oder gar keinen Stellplatz in der (teuren) Tiefgarage. Brebach, Bübingen und Güdingen seien zwar verkehrstechnisch relativ gut angebunden. Die meisten seien aber dennoch aufs Auto angewiesen. Die Verkehrswende scheint hier in weiter Ferne.

Vom Ärger mit dem Anwohnerparken über vermüllte Containerstellplätze bis hin zur Hilfe für schlecht Deutsch sprechende Migrantenfamilien, von denen es vor allem in Brebach mit seiner kulturell, religiös und ethnisch vielfältigen Bevölkerungsstruktur einige gibt – Bollig kümmert sich. „Ein Kita-Kind, das mal mit seiner Gruppe hier bei mir im Büro zu Besuch war, sagte zu mir ‚Du bist also so was wie der Mülleimer für die Leute’“, lacht Bollig. Manchmal ärgere er sich über beleidigende Anrufe. Aber eigentlich ist er gerne ein Macher. Acht Stunden pro Woche kümmert Bollig sich als Bezirksbürgermeister ehrenamtlich um den Bezirk. Meist sind es mehr. Hauptberuflich arbeitet der 64-Jährige in der Haushaltsabteilung des Finanzministeriums, betreut dort die Beteiligungsgesellschaften des Landes.

Daniel Bollig ist ein Fan Runder Tische. Seit langem gebe es einen solchen in Brebach. Dort treffen sich die Vertreter der Gemeinden, von Kitas, Schulen, der Polizei und Sozialarbeiterinnen des Bürgerinnenzentrums der Diakonie regelmäßig, um Probleme schnell und möglichst unbürokratisch zu lösen. „Auch der Leiter unseres Jobcenters, Thomas Bruch, war immer dabei. Er konnte oft schnell helfen, weil er Kontakt zu vielen Firmen im Bezirk hat“, sagt Bollig. Das ist seit dem 1. Januar vorbei, denn die Regionalverbandsversammlung hat beschlossen, das Jobcenter im Bürgerhaus Halberg zu schließen und die Beratung zurück in die Saarbrücker Innenstadt zu verlegen. „Ich halte das für eine Fehlentscheidung, die Sozialbehörden sollten in den entsprechenden Sozialräumen angesiedelt sein“, ärgert sich der Bezirksbürgermeister. Immerhin habe er durchsetzen können, dass auch das Jobcenter einmal pro Woche mit einem Berater vor Ort ist.

Brebach kämpft mit vielen Leerständen. Und mit der Schließung von Halberg Guss Mitte 2020. Das „Brebacher Ohr“ zwischen dem Saarbahnhof Brebach und dem Globus soll städtebaulich entwickelt werden – falls die Stadt das Gelände von der Gießerei Saint Gobain erwerben kann, die immer noch Gussrohrleitungen in Brebach produziert.

In seinem weitläufigen Bezirk, dem flächenmäßig größten der Landeshauptstadt, seien kurze Wege in der Bürokratie besonders wichtig, findet Bollig. Wie alle Bezirksbürgermeister sorgt er sich um die vielen Vereine, denen nach zwei Jahren Pandemie das Wasser bis zum Hals steht – und die fast alle Nachwuchssorgen haben. Mit seinem kleinen Budget von 10 000 Euro helfe er mal hier und mal dort aus. Der demografische Wandel hat dörfliche Stadtteile wie Eschringen und Ensheim hart getroffen. In Ensheim, wo der Flughafen angesiedelt ist, seien zwar Neubaugebiete entstanden – auf dem Tälchenberg und auf dem ehemaligen Gelände der Firma Hager. Doch es fehlt an Einkaufsmöglichkeiten vor Ort. „In Ensheim suchen wir gerade einen zentralen Standort für einen Supermarktneubau. Der soll nicht auf die grüne Wiese, damit die Älteren ohne Auto ihn auch zu Fuß erreichen können.“

Ein weiteres Projekt, das Bollig zur Zeit umtreibt: die Ausstattung des neuen Park-and-Ride-Parkhauses der Saarbahn am Bahnhof Brebach mit einer selbstreinigenden automatisierten Toilettenanlage. Die müsse von der Stadt finanziert werden. Rund 2000 Euro Miete sind für ein Edelstahlhäuschen der Firma Wall, wie es sie bereits an anderen Orten in der Stadt gibt, monatlich fällig. Die Infrastruktur dafür zu legen, werde wohl auch gut 100 000 Euro kosten, schätzt er.