Kassiererin mit Waffe bedroht : Bewaffneter Überfall auf Netto-Markt in Fechingen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarbrücken Zu einem schweren Raubüberfall ist es am Donnerstagmorgen in einem Netto-Markt in Brebach-Fechingen gekommen, berichtet die Polizei. Mit vorgehaltener Schusswaffe und vermutlich mit einem Schal maskiert betrat ein Mann gegen 8.45 Uhr den Markt in der Provinzialstraße, bedrohte die Kassiererin und erbeutete so Bargeld aus der Registrierkasse. Im Polizeibericht heißt es: „Da es ihm offensichtlich nicht schnell genug ging, griff er schließlich selbst in die Kasse.

Die Höhe der Beute ist bislang nicht bekannt.“ Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Bischmisheim. Möglicherweise hat eine weitere beteiligte Person vor dem Markt auf den Mann gewartet. Die sofort eingeleitete Fahndung auch mit Hilfe einer Drohne hatte keinen Erfolg.