Trunkenheitsfahrt in Saarbrücken : Betrunken in die Mittelleitplanke

Saarbrücken Ein 37-Jähriger hat am Freitag gegen 20 Uhr in seinem Auto auf der A 620 an der Wilhem-Heinrich-Brücke Richtung Mannheim einen Unfall verursacht. Der Polizei zufolge hatte er beim Spurwechsel nach rechts einen Wagen übersehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red