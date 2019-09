Polizeibericht : Betrunkener schläft auf Straße in Naßweiler

Am Dienstagnachmittag fand die Polizei am Bremerhof einen Mann, der volltrunken mitten auf der Straße schlief. Da der Mann in einem Zustand war, in dem er sich nicht selbst überlassen bleiben konnte, nahm die Polizei ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

