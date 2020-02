Polizeibericht : Betrunkener rammt Leitplanke auf Autobahn

Riegelsberg Ein betrunkener Autofahrer verunglückte am Samstag, 1. Februar, um 20.20 Uhr auf der Autobahn (A) 1. Davon berichtete die Polizei am Sonntag. Laut Polizei fuhr ein betrunkener 42-jähriger Mann aus Heusweiler in Richtung Trier.



