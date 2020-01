Zeugen gesucht : Betrunkener Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Saarbrücken Ein sturzbetrunkener und zudem unter Drogen stehender Mann hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Saarbrücken geliefert.

Eine wilde Verfolgungsjagd durch Saarbrücken hat sich der Fahrer eines schwarzen VW Passat in den frühen Montagmorgenstunden mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei mitteilt, wollten Beamten das Fahrzeug gegen 1.40 Uhr in der Breiten Straße in Saarbrücken-Malstatt im Einmündungsbereich der Brückenstraße kontrollieren. Doch der Fahrer beschleunigte plötzlich stark und flüchtete über die rote Ampel nach links in die Brückenstraße. Mit stark überhöhtem Tempo überfuhr er zwei weitere rote Ampeln und setzte seine Fahrt über die Malstatter Straße nach links in die Hohenzollernstraße fort. Hier verlor die Polizei zunächst den Sichtkontakt zum Fahrzeug.