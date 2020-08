Kostenpflichtiger Inhalt: Polizeimeldung : Betrunkener 55-Jähriger verursacht Unfall

Saarbrücken Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend in Saarbrücken-Burbach in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen kollidiert.