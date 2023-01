Alkohol als Unfallursache : Betrunken auf dem E-Scooter – bundesweit ein größeres Problem als in Saarbrücken

Die Zahl der E-Rollerfahrer im Saarland wächst stetig, gleichzeitig sind die Unfallzahlen mit den Elektrokleinstfahrzeugen weniger alarmierend als Rest von Deutschland. Foto: dpa/Eric Lalmand

Saarbrücken/Goslar Beim diesjährigen Verkehrsgerichtstag ist angesichts steigender Unfallzahlen diskutiert worden, ob für E-Scooter-Fahrer höhere Promille-Grenzen gelten sollten. Im Saarland ist Alkoholeinfluss allerdings selten die Ursache für E-Scooter-Unfälle.

In der Kneipe zu tief ins Glas geschaut. Das Auto bleibt stehen, der erste Schritt ist getan. Wer jetzt denkt, man tut sich und seinem Führerschein etwas Gutes, wenn er oder sie stattdessen mit dem E-Roller oder dem Fahrrad die Heimreise antritt, für den kann es ein böses Erwachen geben. Viele Gerichte setzen nämlich gerade für E-Scooter-Fahrer die gleichen Promille-Grenzwerte an, die auch für Autofahrer gelten. Ob diese Gleichbehandlung richtig ist, darüber diskutierten diese Woche Experten beim 61. Verkehrsgerichtstag in Goslar. Im Saarland scheint das Thema Alkohol auf dem Roller bislang allerdings weniger ein Problem zu sein als in anderen Regionen der Republik.

Juristen und Mediziner gingen in Goslar nicht nur der Frage nach, welche Promille-Grenzen für E-Scooter-Fahrer gelten sollten. Oder ob einmalige Suff-Fahrten mit den elektrischen Flitzern zum Verlust des Führerscheins führen sollte. Zudem widmeten sich die Experten der Frage, ob die Verwaltung das Fahren mit Fahrzeugen untersagen darf, für die Nutzer keinen Führerschein benötigen.

Unfallzahlen beunruhigen Experten

Juristen sprechen in diesem Zusammenhang von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen – das betrifft gleichermaßen Fahrräder und E-Scooter. Ausgangspunkt der Diskussion: „Alarmierende Unfallzahlen“, wie der zuständige Arbeitskreis fünf des Verkehrsgerichtstages in einer Mitteilung schreibt. Tatsächlich hat das Statistische Bundesamt im Jahr 2021 5535 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden gezählt. 4882 E-Scooter-Nutzer wurden dabei verletzt, fünf Menschen starben sogar an den Folgen der Unfälle.

„Menschen jeden Alters verunglücken mit E-Scootern“, schreiben die Statistik-Experten in der Mitteilung weiter. Im direkten Vergleich zu Unfällen mit Fahrradfahrern fällt jedoch auf, dass häufiger junge Menschen mit E-Scootern Unfälle bauen, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass die Elektro-Flitzer noch recht neu auf deutschen Straßen sind. Mit 41,4 Prozent ist die Altersgruppe der unter 25-Jährigen am häufigsten vertreten.

Bundesweite Hauptursache: Alkohol

Die Auswertung des Bundesamtes für 2021 ergab zu dem, dass eine der häufigsten Unfallursachen bei E-Scooter-Unfällen Alkohol am Lenker ist. Fahren unter Alkoholeinfluss wurde in 1080 Fällen den Unfallverursachern vorgeworfen. Etwa gleichauf liegt allerdings die „falsche Benutzung der Fahrbahn oder der Gehwege“, die in 1079 Fällen zum Vorwurf gemacht wurde.

Im vergangenen Jahr zählten die Wiesbadener Statistiker zwischen Januar und Oktober 7024 Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen. 5269 Nutzer wurden dabei leicht verletzt, weitere 938 zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mindestens 24 Stunden im Krankenhaus behandelt werden mussten. Neun Menschen sind in diesem Zeitraum mit E-Scootern tödlich verunglückt. Über alle Fahrzeugarten hinweg gab es bundesweit zwischen Januar und Oktober 2022 243.671 Unfälle mit Personenschaden.

Nur wenige Unfälle im Saarland

Im Saarland hat die Polizei für 2021 87 Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen gezählt, wie das Landespolizeipräsidium auf SZ-Anfrage mitteilt. Entgegen der bundesweiten Erfahrungen war Alkohol am Lenker hier nur in wenigen Fällen tatsächlich die Unfallursache: „In 37 Fällen wurde die Unfallursache ‚Andere Fehler beim Fahrzeugführer‘ registriert“, schreibt Polizeisprecher Stephan Lassotta unserer Zeitung. Beispiele für solche Fehler nennt Lassotta ebenfalls: „Unachtsamkeit beim Fahren, Fahrfehler wie starkes Bremsen oder zu starke Lenkbewegungen“, sind nur einige davon. In acht Fällen standen dabei E-Scooter-Nutzer unter Alkoholeinfluss.

Allein im ersten Halbjahr 2021 verzeichnete das Unternehmen Tier Mobility, das in Saarbrücken zu diesem Zeitpunkt als einziges Verleih-Unternehmen für die E-Scooter am Markt war, 154.700 Fahrten. Gleichzeitig waren zu diesem Zeitpunkt laut Unternehmenssprecher Patrick Grundmann rund 18.400 Nutzer aktiv.

Studie zu Auswirkungen von Alkohol auf die Fahrleistung

Ausgehen von der Unfallursache Alkohol, haben sich Forschende der Uni Düsseldorf in einer Studie mit dem „Zusammenhang von Alkoholisierungsgrad und der Unsicherheit beim Führen eines E-Scooters.“ Auf Deutsch: Wie wackelig fährt jemand, der Alkohol getrunken hat. Mediziner messen den Alkoholisierungsgrad anhand der Blutalkoholkonzentration (BAK). Forscher um den Düsseldorfer Prof. Thomas Daldrup, haben sich dazu die Fahrleistungen von alkoholisierten Testpersonen angeschaut.