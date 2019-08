Vorsorgen : An Infostand geht’s um Betreuung

Saarbrücken Die Betreuungsbehörde des Regionalverbandes Saarbrücken, das Amtsgericht Saarbrücken und drei in der Region tätigen Betreuungsvereine sind am Donnerstag, 5. September, mit einem Infostand in der Saarbrücker Bahnhofstraße in Höhe Karstadt vertreten.

Das teilte der Regionalverband Saarbrücken gestern mit.