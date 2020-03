Jugendamt Regionalverband Saarbrücken informiert : Betreuer für Sommer-Kinderfreizeiten gesucht

Regionalverband Jugendamt des Regionalverbandes Saarbrücken bietet vergütete Praktikumsplätze an und finanziert manchen Kindern die Freizeiten.

Wie die Pressestelle des Regionalverbandes mitteilt, erhalten Betreuerinnen und Betreuer eine Vergütung von 400 bis 500 Euro, Verpflegung und Unterkunft bei den Freizeiten sowie eine Praktikumsbescheinigung. Voraussetzung ist die Teilnahme an Schulungen sowie der Besuch eines Wochenendseminars. Regionalverbandsdirektor Peter Gillo erklärte zudem: „Damit möglichst viele Kinder an den Ferienfreizeiten unseres Jugendamtes teilnehmen können, wird für sozial schwache Familien ein Großteil der Kosten übernommen.“ Die Kinder sollen aus ihrer Alltagssituation geholt werden, neue Erfahrungen sammeln, Eigenverantwortung sowie gemeinschaftliches Handeln lernen, dafür sorge „ein abwechslungsreiches Tagesprogramm mit vielfältigen Kreativangeboten, Spiel- und Sportaktionen sowie Wanderungen.“

Das Schullandheim Oberthal gehört dem Regionalverband. Es liegt mitten in der naturbelassenen Landschaft des Landkreises St. Wendel an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Auf dem großzügigen Außengelände befinden sich neben zwei Multifunktions- und einem Beachvolleyballfeld auch ein Outdoor-Kletterturm sowie ein Hüttendorf mit überdachtem Grillplatz. In dieser Kulisse veranstaltet das Jugendamt des Regionalverbands bereits seit über 25 Jahren seine Ferienfreizeiten. Das Waldschulheim in Dasburg liegt nahe der luxemburgischen Grenze. Auch hier erwarten die Kinder zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung mitten in der Natur der Eifel.