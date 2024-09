Reyhhan Café in Saarbrücken Betreiberin ehrt mit Café in Saarbrücken Großmutter aus dem Iran

Parvin Fakhamzadeh entdeckte 2019 in der Metzer Straße alte, leerstehende Räume. „Hier war es nass, muffelig, und es musste so viel renoviert werden. Doch das schreckte mich nicht ab. Ich nahm mich dem Projekt an und krempelte mit meiner Familie und Bekannten die Ärmel hoch. Unser Reyhhan Café bietet über 20 Sitzplätze, samstags bieten wir Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise an.