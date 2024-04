Gruselparade Besucherbergwerk wird Gruselbergwerk

Während unseres Besuchs am Freitagmorgen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Bodo Paulus trägt drei dicke Haselnuss-Äste in den Stollen. Das Holz hat er von zuhause mitgebracht – ebenso wie den großen Topf und den riesigen Löffel. Die Requisiten werden für die Feuerstelle vor dem schmucken Hexenhaus benötigt. „Das Häuschen habe ich selbst gebaut“, erklärt Paulus. Als die Arbeiten in der Garage abgeschlossen waren, merkte er, dass das stattliche Modell nicht durchs Tor passt. Mit einer Säge ließ sich das Problem lösen. Der saubere Schnitt, der das Haus in zwei Teile trennte, ist noch deutlich zu sehen. Die Lebkuchen, die an die Fassade geschraubt sind, habe die Frau eines Kollegen gebastelt, erläutert Paulus.