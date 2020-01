Kostenpflichtiger Inhalt: Islamunterricht in Saarbrücken : Worte finden für den eigenen Glauben

Islamunterricht in der Kirchbergschule Malstatt mit Yesim Tasci. Foto: Iris Maurer. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Vier Grundschulen im Land bieten Islamunterricht in einem Modellprojekt an: Unterrichtsbesuch in der Kirchbergschule in Malstatt.

Was heißt Salam? – Frieden. Wie heißt die muslimische Religion? – Islam. Wo wurde Mohammed geboren? – In Mekka. Wieviele Suren hat der Koran? 114. Wie wird Mohammed auch genannt? Der Treue. Die Kinder der dritten Klasse spielen Domino im Islamunterricht und lernen dabei Grundbegriffe über ihre Religion. Dazu haben sie Domino-Kärtchen aus Papier ausgemalt und sollen nun die Fragen zu ihrem Glauben mit den richtigen Antworten kombinieren.

Religionslehrerin Yesim Tasci ist seit Beginn des Modellprojektes „Islamunterricht“ 2015 dabei. Sie weiß, wie wichtig die spielerische Heranführung an das Thema für die Kinder ist. Die Kirchbergschule im Saarbrücker Stadtteil Malstatt ist eine von vier Schulen im Saarland, an denen dieser konfessionelle Unterricht neben evangelischer und katholischer Religion angeboten wird. An der gebundenen Ganztagsgrundschule im sozialen Brennpunkt, an der der ganz überwiegende Teil der Schüler – über 170 von insgesamt rund 250 Schülern – muslimischen Glaubens ist, nehmen 116 Kinder daran teil.

Info 200 Schülerinnen und Schüler nehmen im Saarland von der ersten bis zur vierten Klasse an vier Grundschulen an dem vierjährigen Modellprojekt, das mit 150 000 Euro finanziert wird, teil: an den Grundschulen Kirchberg und Füllengarten in Saarbrücken und an den Grundschulen Haydnstraße und Bergstraße in Völklingen. Neue Standorte sind geplant. Fünf Lehrkräfte aus dem saarländischen Schuldienst sind im Islamunterricht (IRU) eingesetzt. 2019 gab es an saarländischen Schulen 11 520 muslimische Schülerinnen und Schüler, laut Bildungsministerium. IRU gibt es derzeit in neun von 16 Bundesländern.

„Wir lesen hier eigentlich nicht aus dem Koran“, stellt die gebürtige Saarbrückerin mit türkischen Wurzeln klar. Denn der staatlich organisierte Islamunterricht ist eben keine Koranschule, wie sie die Moscheengemeinden anbieten. Die Geschichten des Korans und die Rituale eines gelebten Islams werden vielmehr spielerisch und interaktiv vermittelt. Die Handelsschullehrerin, die auch am BBZ Völklingen unterrichtet, hat sich als Islamlehrerin ausbilden lassen, unter anderem in Seminaren des Landesinstituts für Pädagogik und Medien, die ein islamischer Theologe aus Freiburg leitete. Inhaltlich orientiert sich der Lehrplan für Islamischen Religionsunterricht an saarländischen Grundschulen an dem nordrhein-westfälischen Modell, wo Islamunterricht seit 2011 angeboten wird. Der stand dort kürzlich auf der Kippe – wie auch in Hessen, wo er seit 2014 angeboten wird, weil es Zweifel an der Integrität des Kooperationspartners Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) gibt. Der mitgliederstarke Moscheeverband ist umstritten, weil er als verlängerter Arm der Türkei gilt, die sich unter Präsident Erdogan zunehmend in ein autokratisches System entwickelt und nachgewiesenermaßen versucht, über den Verband auf deutsche Politik Einfluss zu nehmen. Yesim Tasci hält Ditib an der Saar jedenfalls nicht für problematisch und auch nicht für besonders konservativ.

Wie im evangelischen und im katholischen Religionsunterricht auch, geht es im Islamunterricht um grundlegendes Wissen über den eigenen Glauben. Doch es stehen universelle ethische Grund- und Verhaltensregeln, die in allen Kulturen und über Glaubensgrenzen hinweg gelten, im Vordergrund. Wie religiös die Kinder ihrer Klassen erzogen werden, sei – wie in christlichen Familien auch – ganz unterschiedlich, erzählt Tasci. „Es gibt Einzelne, die täglich in die Moschee gehen, weil sich dort auch die muslimischen Familien gerne treffen. Andere haben noch nie eine Moschee von innen gesehen.“

„Wer war denn Mohammed?“, fragt Yesim Tasci ihre Schüler aus der zweiten Klasse. „Ein....Pro...fi, ein Pro...phet!“, antwortet ein Junge. „Was wisst ihr denn von Gott?“, fragt die Lehrerin weiter. „Es gibt nur einen Gott“, meldet sich ein Mädchen. „Richtig!“ stimmt ein anderer Schüler zu. „Und es gibt Sheitan, den Teufel“, ergänzt ein anderes Kind. Dann geht es um Gut und Böse, um richtiges und falsches Verhalten – auf dem Schulhof und im Leben.

Frau Tasci vermittelt eine moderne Weltsicht, bei der die Gleichberechtigung der Geschlechter selbstverständlich ist, auch wenn die Frauen beim Gebet nach dem Koran ein Kopftuch tragen sollen, den Männern eine Kopfbedeckung aber freigestellt ist, um ein Beispiel zu nennen. „Das haben wir hier ziemlich munter diskutiert“, erzählt die Lehrerin. Wer nun die Nase rümpfen will, sollte sich erstmal über den Umgang der katholischen Kirche mit Frauen Gedanken machen.

Die Kinder, die in Tascis Klasse sitzen, sprechen viele Sprachen, Arabisch dominiert als Erstsprache. Sie sind zumeist unsicher im Deutschen und bringen ganz unterschiedliche kulturelle Hintergründe mit. „Hier lernen sie, über ihren Glauben zu sprechen, Worte auch auf Deutsch für ihn zu finden“, sagt Tasci, die selbst als Kind mit türkischer Muttersprache den Koran erst nur in Arabisch lesen lernte, ohne den Sinn der Suren zu verstehen. Mit dem Text setzte sie sich erst später auseinander.

Viele der muslimischen Kinder haben Flucht- und Kriegserfahrungen gemacht, wie der Schulleiter der Kirchbergschule Michael Jung bestätigt. „Aktuell sind über 100 unserer Kinder Flüchtlinge oder Zuwanderer.“ Und das heißt: Man muss sie nicht nur sprachlich fördern, oft auch sozialpädagogisch betreuen, sondern eben auch kulturell auffangen. Hier ist der Islamunterricht hilfreich, denn er trägt über die eigene Identitätsfindung zur Integration und kann Abgrenzung entgegen wirken. „Muslimische Eltern nehmen das Angebot dankbar an“, sagt Jung, der sich freut, dass das Modellprojekt um weitere vier Jahre verlängert wurde.