Archäologie mal anders Lesung bringt Familien Ötzis Leben näher

Ötzi kommt. Natürlich nicht persönlich – aber die Südtiroler Autorin Gudrun Sulzenbacher hat viele Sachbücher über ihn für Erwachsene, Kinder und Jugendliche geschrieben und erzählt am Sonntag, 24. September, ab 15 Uhr im Museum für Vor- und Frühgeschichte, woher Ötzi kam, wie er lebte und wie er starb. Sie zeigt, wie die Mumie gefunden, geborgen und untersucht wurde – und schließlich ins Buch kam. Die Autorin beantwortet Fragen der großen und kleinen Besucher wie etwa, warum Ötzi so hoch ins Gebirge floh, warum er überhaupt ermordet wurde oder wie er so lange unversehrt blieb. Sulzenbacher, 1959 geboren, hat in Verona in Erziehungswissenschaften promoviert und lange unterrichtet. Seit 1998 ist sie freischaffende Autorin und als Referentin für Lesedidaktik mit ihren Publikationen viel unterwegs. Ihr Bestseller „Die Gletschermumie“ ist ein Bestseller.