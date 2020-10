Ein Herz fürs Handwerk : Gut drauf auch in der Monteur-Montur

Saarbrücken Der 24-jährige Timo Roemer aus Saarbrücken ist bester saarländischer Jungmeister für Heizung und Sanitär, zudem Mitstreiter beim THW.

Roemer arbeitet bei der Firma Falk in Saarbrücken-Malstatt und hat inzwischen als Teamleiter fünf Monteure in seiner Gruppe. Den Blaumann hat er gegen das Business-Outfit getauscht. „Jetzt machen sie sich nicht mehr dreckig?“ Er lächelt auf diese Frage. Ja, das sei wohl so, denn er koordiniere und überwache die Baustellen, mache Angebote und führe Kundengespräche. Trotzdem habe er sich in der Montage nie unwohl gefühlt, die schwere Arbeit an Heizungen oder Bädern nie gescheut. Ganz im Gegenteil. Das beweise auch sein Hobby, denn Roemer ist seit 15 Jahren beim Technischen Hilfswerk (THW) in Burbach als Helfer in der Bergungsgruppe aktiv.