„Best of 2023“ Ein Neubau am Staden erregte 2023 Aufsehen – und die Gemüter

Die Nachbarschaft rund um den Staden 19 in Saarbrücken ist in Aufregung. Ein Anwohner, der anonym bleiben möchte, hatte sich an unsere Zeitung gewandt, weil er keinerlei Auskunft vom Landesdenkmalamt über den Neubau in seiner Nachbarschaft erhalten hatte. Er und andere wollten wissen: Ist ein solch auffälliger, eigenwilliger Bau eigentlich zulässig in einer Straße, die unter Ensembleschutz steht. Was sagen die Denkmalschützer? Was sagt die Stadt? Wir haben nachgefragt.