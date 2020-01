Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste : Beschäftigung in der Pflege im Land stark angestiegen

Saarbrücken Im Saarland ist die Beschäftigung in der Pflege in den vergangenen fünf Jahren sechsmal stärker gewachsen als in der Gesamtwirtschaft. Dies habe eine Auswertung von Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ergeben, teilte der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) in Saarbrücken mit.

Private Unternehmen in der Pflege hätten „im Rekordtempo“ neue Jobs geschaffen, und immer mehr Menschen entschieden sich für den Pflegeberuf, erklärte der saarländische bpa-Landesvorsitzende Volker Schmidt.