TGBBZ I und II : Berufsschulen in Saarbrücken bleiben geschlossen – teilweise Quarantäne

Saarbrücken Die wegen eines Corona-Falls geschlossenen Berufsschulen in Saarbrücken bleiben bis zum 24. März dicht. Doch nur ein Teil der Schüler muss in häusliche Quarantäne.

Das technisch-gewerbliche Berufsbildungszentrum I (TGBBZ I) und das technisch-gewerbliche Berufsbildungszentrum II (TGBBZ II) am Mügelsberg in Saarbrücken waren am Mittwochabend zunächst für einen Tag geschlossen worden. Dabei bleibt es aus organisatorischen Gründen bis zum 24. März an allen Standorten.