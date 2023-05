Deutsch-französisches Schulprojekt „Radeln & Erinnern“ Projekt „Radeln & Erinnern“ bietet Grenzerfahrungen

Beteiligt an dem Projekt unter Koordination von Lehrer Guido Vogel-Latz sind mehrere Lehrkräfte aus verschiedenen Fächern wie Religion, Sozialkunde, Französisch und Deutsch und in der ersten Phase eine Reihe von Schülern der am TGBBZ 2 angesiedelten Fachoberschule. Als externe Kompetenz hatte sich das Berufsbildungszentrum einen Mitarbeiter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Saar und eine Mitarbeiterin des Landesjugendrings hinzugezogen. Lisa Denneler, die beim Landesjugendring Erinnerungsarbeits-Projekte betreut, kam in diesem Projekt hinzu, um die Geschichte der ersten Station der Tour, die Gedenkstätte Gestapo-Lager Neue Bremm aufzuarbeiten. Zweite Station sind die Spicherer Höhen, der Ort der blutigen Schlacht zwischen Deutschen und Franzosen im Jahr 1870, dritte und bisher letzte Station die Freundschaftsbrücke zwischen Klein- und Großblittersdorf. Dabei galt es nicht nur, eine gute Streckenführung sowie -beschreibung zwischen den Stationen zu erarbeiten, auch Bild- und Text-Material zu Einkehrmöglichkeiten und den Stationen. Das alles integrierte man in eine App, die als eigene Anwendung „Radeln & Erinnern“ inzwischen unter der bekannten Dachmarke „Orte der Erinnerung“ für jeden Interessierten per Smartphone zugänglich ist. In dieser App kann nun zum Beispiel jeder nachlesen, dass die Schüler Mohammed Aljened, Jad Bagdad, Bjarne Immisch, Omran Mahfouz und Jan Josef Miche an der Erstellung der App-Inhalte mitgewirkt haben. In Grosbliederstroff haben sie sogar einen Einwohner interviewt, der über seinen „grenzüberschreitenden“ Alltag Auskunft gibt.