Arbeit im öffentlichen Dienst : Saarbrücker Infotag über Berufe in Uniform

Vertreter von Polizei, Bundeswehr und Zoll informieren Interessenten am 16. Januar über Einstellungsvoraussetzungen und Laufbahnen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Saarbrücken (red) Die Polizei des Saarlandes, die Bundespolizei, der Zoll und die Bundeswehr stellen ihre Ausbildungs- und Studiengänge vor. Sie tun das am Donnerstag, 16. Januar, bei der Agentur für Arbeit Saarland in Saarbrücken während des Informationstages über „Berufe in Uniform“.

Die Veranstaltung im Berufsinformationszentrum, Hafenstraße 18, dauert von 13 bis 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. An diesem Nachmittag können junge Leute Fragen zu den Voraussetzungen und Einstellungsmodalitäten stellen und ihren Berufswunsch mit den Einstellungsberatern besprechen. Diese Experten informieren über Berufsausbildung, Fachhochschul- und Hochschulstudiengänge sowie den Dienst in allen Laufbahnen.