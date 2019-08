Serie Menschen im Regionalverband : Zwei Dudweiler Buwe leben fürs Ehrenamt

Stefan und Bernhard Britz (von links) trainieren oft in der Schulturnhalle Herrensohr und tragen dort ihre Spiele aus. Foto: Andreas Schlichter

Herrensohr Bernhard und Stefan Britz sind seit Jahrzehnten prägende Figuren im Vereinsleben. Ans Aufhören denkt noch keiner der beiden.

Es ist ein sonniger Freitagmorgen an der Grundschule in Herrensohr. Gut gelaunt laufen Bernhard und Stefan Britz auf die Turnhalle zu. Seit Jahren gehen sie in der Sporthalle der Grundschule dem gemeinsamen Hobby Tischtennis bei der DJK Dudweiler nach. Es ist ein doppeltes Heimspiel für beide. Als pensionierte Lehrer sind sie mit Schulen bestens vertraut. Stefan Britz war vor seiner Pensionierung 2017 zuletzt Leiter des Studienseminars in Püttlingen.

Zwillingsbruder Bernhard leitete bis Juli die Nikolaus-Groß-Schule in Lebach. Die Brüder starteten bereits in frühester Kindheit ins Vereinsleben: „Am 11. Mai 1961 hat unser Vater uns mit sechs Jahren in der Tischtennis-Abteilung der DJK Dudweiler angemeldet“, sagt Stefan Britz.

Fußball sei ihrer Mutter damals zu gefährlich gewesen, daher sei die Wahl auf Tischtennis gefallen. „Unser Weg in den Verein war quasi vorbestimmt, da unser Vater bereits im Vorstand der DJK tätig war“, sagt Bernhard Britz lachend. Doch bei der aktiven Sportlerkarriere blieb es bei den gebürtigen Dudweilern nicht. Bereits 1978 übernahm Bernhard Britz als Pressewart ein Ehrenamt in der DJK. Dieses Amt bekleidet der 64-Jährige bis heute.

Der Tischtennisabteilung steht er ebenfalls schon lange vor. Auch Bruder Stefan folgte wenige Jahre später und ist seit mittlerweile 36 Jahren 1. Vorsitzender des Gesamtvereins. Neben dem Engagement im Sport ist das Brüderpaar bereits seit Jahrzehnten in der Dudweiler Karnevalsgesellschaft Grüne Nelke aktiv. Bernhard Britz ist zudem noch Präsident des Saar Wind Orchestra Rilchingen-Hanweiler.

„Unser Vater hat in diesem Punkt sicherlich als Vorbild gedient“, antwortet Bernhard Britz auf die Frage nach der Motivation, ein Ehrenamt zu übernehmen.“ Stefan Britz fügt mit einem Lachen hinzu, er sei schon früh designierter Nachfolger seines Vaters gewesen. Der Leitspruch ihres ehrenamtlichen Wirkens in den Jahren sei ein Zitat des deutschen Schauspielers Ewald Balser gewesen: „Die Welt lebt von den Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht.“ Zudem sagen beide, es sei ihnen ein Anliegen gewesen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Bei der ehrenamtlichen Arbeit war ihnen eines besonders wichtig: „Wir sind beide von Hause aus christlich geprägt. Es war uns immer ein Anliegen, dies im Verein zu leben. Daher fühlen wir uns in der DJK mit ihrer christlichen Prägung sehr wohl“, sagt Bernhard Britz. Wie sein Bruder hat er katholische Theologie studiert. „Das Ehrenamt mit Familie und Kindern zu vereinbaren war teilweise schwierig, aber es hat geklappt“, sagt Stefan Britz.