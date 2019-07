Jäger und Sammler : Passionierter Fan von Blues und Malerei

Bernd Rohr im Saarbrücker Schlossgarten. Foto: Kerstin Krämer

Saarbrücken Bernd Rohr lässt sich seit rund 20 Jahren keine Bluesmatinee am Schloss entgehen. Er hat rund 10000 CDs gesammelt. Und er ist Mitglied der Walter-Bernstein-Förderstiftung.

Er ist kein Mann der ersten Stunde: Als die Reihe „Sonntags ans Schloss“ (SaS) 1989 an den Start ging, war Bernd Rohr noch nicht dabei. Aber seit rund 20 Jahren sitzt der heute 70-Jährige bei jeder Bluesmatinee in der ersten Reihe. Rohr sticht heraus, denn er hat nicht nur eine Leidenschaft für den Blues, sondern auch für farbenfrohe Herrenoberbekleidung. Und für Goldschmuck: Den markanten Ring mit dem Signet BLUES hat er eigens anfertigen lassen. Und weil er obendrein passionierter Autogrammjäger ist, lässt Rohr sich jedes Programmheft von jedem einzelnen Mitglied jeder Band, die hier spielt, signieren. Selbst wenn er den Musikern hinterherlaufen muss – bei vielköpfigen Formationen kann das schon mal in Arbeit ausarten. Und wenn nach dem Gig einer verschwindet, dann wartet Rohr so lange, bis er wieder auftaucht – seine Frau rechnet eh nicht damit, dass er pünktlich zum Mittagessen zuhause ist. Denn der pensionierte Oberstudienrat für Deutsch und Geschichte, der die letzten 27 Berufsjahre an einem Gymnasium in Kaiserslautern unterrichtete und außerdem über 30 Jahre lang Dozent für Deutsch am Ausländerkolleg der HTW war, düst jedes Mal aus Mainzweiler bei Ottweiler an.

Seine Affinität zum Blues entwickelte sich schleichend. Als Halbstarker mochte er zunächst fast alles, was anders war als die Musik, die seine Eltern hörten. „Ich bedaure, dass ich selbst kein Instrument spielen kann“, seufzt Rohr. An der Gitarre hatte er sich in Jugendjahren mal versucht, holte sich aber als Linkshänder nur Frust, weil der Musiklehrer ihn, genau wie die Pauker in der Schule, partout zum Rechtshänder umerziehen wollte. Aber viele seiner Mitschüler, Kumpels und späteren Kommilitonen waren aktive Musiker, und Rohr ging oft mit ihnen auf Tour.