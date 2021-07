Hebung des Wracks am Saarbrücker Saarufer steht bevor : Am Mittwoch Bergung des lecken Schwimmschiffs?

Am leck geschlagenen Saarbrücker Schwimmschiff „Vaterland“, das zuletzt als Shisha-Bar unter dem Namen „Emfina“ genutzt wurde, sind am Montag die Bergungsarbeiten nach der mehr als einwöchigen Unterbrechung durch das Hochwasser wieder aufgenommen worden. Am Mittwoch könnte, wenn alles glatt verläuft, die Bergung mittels Hebekissen beginnen, wie die dort eingesetzten Mitarbeiter der Bergungsfirma der SZ mitteilten. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Bergungstaucher sind nach dem Hcohwasser wieder aktiv beim havarierten Schwimmschiff „Vaterland“, das vor dem Willi-Graf-Ufer auf der Saar in Saarbrücken seit Monaten in Schräglage vertäut ist. Am Mittwoch könnte es soweit sein und die Hebekissen den Ponton aus der Saar hieven.

Die Bergung des Schwimmschiffs „Vaterland“ sollte schon abgeschlossen sein, die Tauchpumpen waren schon in Betrieb und schleuderten das Wasser in mehreren Strahlen aus dem Rumpf, doch dann kam das Unwetter. Das Tiefdruckgebiet „Bernd“, das im Ahrtal zur Katastrophe führte, sorgte auch an der Saar für ein wenn auch weit geringeres Hochwasser. Starker Regen ließ die Bäche anschwellen, die Saar trat zwar nicht über die Ufer, doch die stärker werdende Strömung durchkreuzte die Pläne des Bergungsunternehmens Nautik aus Baden-Württemberg, das extra an die Saar gekommen war, um mit einer Hebekissentechnik den gesunkenen Schwimm-Ponton zu bergen.

Diese Technik erfordert allerdings einen mehrtägigen Tauchereinsatz und der hatte gerade einen kritischen Punkt erreicht. Mehrere Tage hatten die Taucher mit Sperrholzplatten den Rumpf abgedichtet und alle Bullaugen, Lüftungsöffnungen und Rohrleitungsdurchbrüche verschlossen, die beim Kentern plötzlich unter die Wasserlinie geraten waren. „Das Schiff muss absolut dicht und ausgepumpt sein, wenn es gehoben werden soll, denn in dem absolut flachen Rumpf des Pontons darf kein Wasser herumschwappen. Das würde sofort zum erneuten Kentern führen“, erklärt Bergungsexperte Karl-Heinz Vitt. Grund sei die Bauform des Schwimmschiffs, das keinen typischen Schiffsrumpf habe.

Kein Schiff sondern eine Schachtel ohne Antrieb

Die „Vaterland“ sei ja auch kein Schiff. Sie habe keinen Motor und keine Technik. Es handele sich bildhaft gesprochen um eine im Wasser liegende Schachtel, die nur durch Schleppen im Wasser bewegt werden könne. Der Flache Boden bilde aber keinen Schwerpunkt. Daher müsse der Ponton (Französisch: Schwimmkörper) unbedingt im Gleichgewicht sein. Das Abdichten war zuletzt sehr kniffelig, die Arbeiter konnten anfangs mit großen Holztafeln arbeiten, die am Rumpf verschraubt wurden, doch dann kamen die kleinen Lücken und Löcher, für die an Land Holzstücke maßgenau zurechtgeschnitten wurden. Die Taucher nahmen unter Wasser Maß, gaben die Werte per Tauchertelefon an Land weiter und dort wurde dann gesägt. „Da hatten wir eine Rohröffnung, die haben wir mit einem Holzpflock verschlossen und als wir die Dichtigkeit prüften, strömte trotzdem Wasser durch die Öffnung, weil außerhalb des eigentlichen Rohrs Isolierwolle Wasser durchließ. Wir haben dann nochmal von vorn angefangen“, erklärt Vitt, wieso die Arbeiten mehrere Tage beanspruchten. Auch müsse man immer beachten, dass die Taucher nahezu ohne Sicht arbeiteten und alles, was sie tun, ertasten müssten.

Die Abdichtungsarbeiten waren fast abgeschlossen, als es zu regnen begann. Das war der Moment, als die Taucher die Eisenketten zum Befestigen der Hebekissen unter dem Schiffsrumpf hätten hindurchziehen müssen. Knifflige Handarbeit unter Wasser hätte angestanden, dann nahm aber die Strömung des Flusses merklich zu. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA), das die Arbeiten beauftragt hatte und ständig überwachte, stellte den Taucheinsatz ein und schickte das Bergungsunternehmen erst einmal nach Hause. Arbeiten unter dem Schiffsrumpf bei deutlich forcierter Strömung und Treibgut in der Saar seien nicht zu verantworten, hieß es.

Inzwischen hat sich die Wasserfließgeschwinidigkeit wieder normalisiert. Die Nautik-Taucher rückten am Montag wieder an. Am ersten Tag stand das Einrichten der Baustelle auf dem Plan, am Willi-Graf-Ufer wurden die Spezialfahrzeuge für die Taucheinsätze platziert, in Güdingen an der Schleuse das Boot der Taucher wieder in Betrieb genommen und zum Liegeplatz des Schwimmschiffs „Vaterland“ gefahren. Die nächsten Schritte werden nun sein, die bereits installierte Abdichtung zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuarbeiten, denn die Holzplatten sind jetzt einige Tage unter Wasser gewesen. Dann, so hofft Vitt, wird man die Ketten unter dem Rumpf hindurchführen können und mit den luftbefüllbaren Hebekissen die Bergung in Gang setzen.

Genug Lücken unter dem Rumpf

Die Aktion mit den Ketten sei übrigens nicht so problematisch, weil die „Vaterland“ nicht komplett im Grund aufliege. Der Flussboden der Saar sei uneben, hier gäbe es ausreichend viele Lücken unter dem Rumpf, durch die man die Ketten hindurchführen könne. Wann genau die Hebung erfolge, hänge vom Fortschritt der Arbeiten ab.