Trittbleche bereiten Tauchern Schwierigkeiten : Bergung des Schwimmschiffs „Vaterland“ verzögert sich (mit Bildergalerie)

Saarbrücken So schnell, wie manch einer zunächst gehofft hatte, geht es nun doch nicht: Um das Saarbrücker Schwimmschiff „Vaterland“, das mit Schlagseite in der Saar liegt, auf die Bergung vorzubereiten, sind weitere Vorarbeiten notwendig. Zur Bergung kommt’s wohl erst nächste Woche.

Die Bergung des Schwimmschiffs „Vaterland“ an der Berliner Promenade in Saarbrücken wird in dieser Woche nicht mehr abgeschlossen. Das erklärte jetzt Karl-Heinz Vitt vom Bergungsunternehmen Nautik, das am Montag damit begonnen hatte, das gesunkene Schiff für die Hebung vorzubereiten.