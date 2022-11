Benefizkonzert : Der Saar-Bergbau hat musikalische Traditionshüter

Wiederhören nach drei Jahren. Diese Aufnahme entstand in der Congresshalle 2019 beim 30. Benefizkonzert der Bergkapelle Saar und des Saarknappenchores. Es folgte die lange Corona-bedingte Zwangspause. Foto: Bergmusik an der Saar/BeckerBredel

Saarbrücken Bergkapelle Saar und Saarknappenchor präsentieren am Sonntag im E-Werk ihr 31. Benefizkonzert. Und tun damit Gutes.

Nachdem das traditionsreiche Benefizkonzert der Bergkapelle Saar und des Saarknappenchores wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre in Folge ausfiel, gibt es jetzt ein Wiedersehen. Und vor allem natürlich ein Wiederhören. In diesem Jahr geht der Erlös an das Hospiz Emmaus in St. Wendel.

Die Klangkörper des Vereins Bergmusik an der Saar präsentieren sich am Sonntag, 4. Dezember, ab 17 Uhr zum 31. Mal mit einem großen gemeinsamen Festkonzert ihrem Publikum. Wegen der Renovierungsarbeiten in der Congresshalle ist das Konzert erstmals im Saarbrücker E-Werk auf den Saarterrassen.

Das Musikprogramm reicht von bergmännischer Liedtradition bis zu zeitgenössischen Komponisten und von der Romantik bis zu US-amerikanischen Krimimelodien.

Das Konzert bietet die Gelegenheit, den neuen Dirigenten des Saarknappenchores, Johannes Weiler, kennenzulernen.

Seit dem ersten dieser großen Benefizkonzerte 1990 wurden gemeinnützigen Organisationen und Initiativen über 325 000 Euro an Spenden übergeben. Die Reihe zählt damit zu den erfolgreichsten musikalischen Benefizveranstaltungen des Saarlandes.