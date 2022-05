Studie: Zu wenig Geld und Anerkennung : Bereitschaft zum Ehrenamt im Saarland sinkt

Mehr als jeder dritte Saarländer engagiert sich ehrenamtlich – etwa bei Tafeln. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Saarbrücken/Illingen Zwar engagiert sich mehr als jeder dritte Saarländer ehrenamtlich. Doch die Bereitschaft dazu geht zurück. Womöglich liegt das auch an mangelnder Anerkennung, wie eine Studie nahe legt.

Von Udo Lorenz

Von der Freiwilligen Feuerwehr über das Technische Hilfswerk bis hin zu den vielen Übungsleitern und Helfern in Sport- und Kulturvereinen: Mehr als ein Drittel aller Saarländer und Saarländerinnen engagieren sich aktuell ehrenamtlich. „Viele sind sogar in mehreren Vereinen und Initiativen aktiv – und das meist unentgeltlich“, lobt der neue Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Pro Ehrenamt, der Illinger Bürgermeister Armin König. Doch er verweist auch auf das Ergebnis des Deutschen Freiwilligen-Surveys, wonach das ehrenamtliche Engagement der Bürger auch im Saarland sinkt. Schon Ende 2019 waren es nur noch 39 Prozent Ehrenamtler hierzulande gegenüber 43 Prozent fünf Jahre zuvor. Als Folge der dann eingesetzten Corona-Pandemie, aber auch aufgrund der im Saarland besonders stark ausgeprägten Alterung der Gesellschaft und den weniger Verpflichtungen junger Leute bei der Freiwilligen Feuerwehr wegen weggefallener Wehrpflicht dürfte der Rückgang noch weiter angehalten haben. Genaue Zahlen dazu gibt es aber erst wieder im nächsten Freiwillligen-Survey in zwei Jahren.

Nach einem kürzlich in Nordrhein-Westfalen mit Hilfe von WestLotto erstellten Ehrenamt-Atlas leisten im dortigen Bundesland die Ehrenamtlichen bei einem prozentual vergleichbarem großen Engagement wie im Saarland freiwillige Arbeit im Wert von 19,14 Milliarden Euro im Jahr. Zugrunde gelegt wurden dabei 214 Stunden ehrenamtlicher Einsatz pro Kopf und Jahr und der künftige Mindestlohn von 12 Euro die Stunde. Hochgerechnet auf das Saarland wären das auch hier mehrere hundert Millionen Euro. Laut einer Forsa-Umfrage, auf deren Basis der Ehrenamt-Atlas in NRW erstellt wurde, erklärten 59 Prozent der befragten Ehrenamtler, sie engagierten sich in erster Linie, um etwas für andere Menschen zu tun. Doch 45 Prozent fühlten sich gesellschaftlich mit ihrer Arbeit „weniger“ oder „gar nicht wertgeschätzt“.

Im Saarland, so Pro Ehrenamt-Chef König, wäre es eine spannende Aufgabe für eine Dissertation an einer der saarländischen Hochschulen dies auch regional bis in die Ortsteile zu untersuchen. Besonders viele Menschen engagierten sich jedenfalls bei uns in den Bereichen Sport und Bewegung, Kultur und Musik, im sozialen Bereich oder auch bei Schulen und Kindergärten. Zuwächse würden auch in den Feldern Umwelt, Naturschutz, Klima- und Tierschutz genannt. Die LAG Pro Ehrenamt vertritt im Saarland 161 Verbände und Vereine mit rund 150 000 Mitgliedern.

„Das ist ein repräsentativer Querschnitt des Ehrenamts im Saarland, auch wenn wir natürlich bei weitem nicht alle Vereine und Verbände umfassen“, sagt König. Der aus der CDU ausgetretene und im Landtagswahlkampf für die Partei bunt.saar aufgetretene Illinger Kommunalpolitiker ist seit Herbst vergangenen Jahres Pro Ehrenamt-Chef. „Ich habe mir den Start allerdings leichter vorgestellt. Ich habe einen Verband übernommen, der eine Reihe von Baustellen hat. Die bearbeiten wir seit Herbst letzten Jahres. Das erfordert Kraft, Zeit und Energie.“ Sein Amt als Bürgermeister helfe ihm zweifellos auch in seinem Amt als ehrenamtlicher LAG-Präsident, und er habe sich bis heute keinerlei Auslagen erstatten lassen.

Der Vorstand von Pro Ehrenamt, so König, sei auf jeden Fall „der Meinung, dass das Ehrenamt im Saarland sehr gut gefördert wird“. So gebe es im Rahmen der mit der Landesregierung eingeschlagenen Anerkennungskultur eine ganze Reihe von Initiativen wie den Förderpreis Ehrenamt, die Ehrenamtskarte, die Pflegemedaille, die Sportplakette, die Verdienstmedaille und Plakette des Kultusministers, die Saarländische Ehrenamtsnadel, Ehrenamtsurlaub, das Gesetz zur Stärkung des Ehrenamts, die Haftpflicht-Sammelversicherung für Ehrenamtliche, die Erhöhung des Übungsleiterfreibetrages oder auch das Projekt „Saarland zum Selbermachen“ zur finanziellen Förderung ehrenamtlicher Vorhaben.

Neue Aktivitäten von Pro Ehrenamt müssten sich erst noch entwickeln, betont König: „Ich bin dafür, dass wir uns auf wenige Projekte konzentrieren.“ Dazu zählten die durch Spenden geförderte Lernpaten, das Vorzeigeprojekt „House of Resources“ des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mit ehrenamtlicher Unterstützung und das Projekt Streitschlichtung. „Mit dem Mehrgenerationenhaus, dem Saarbrücker Bürgerzentrum Mühlenviertel und dem Förderpreis Ehrenamt sind wir sowohl lokal als auch landesweit aktiv.“ Die große Kulturspende, die die LAG an einzelne Vereine und Intitiativen weitergeben konnte, habe zudem vielen Kunstschaffenden in der Pandemie unbürokratisch geholfen.