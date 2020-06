Serie Menschen im Regionalverband : Wildpark begeistert jungen Naturfreund

Saarbrücken Benjamin Hoffmann hat sich dort ein beachtliches Wissen über einheimische Tierarten angeeignet. In den Ferien geht’s weiter.

„Der Iltis hat am Kehlkopf einen weißen Fleck, während der Marder dort einen dunklen Fleck hat. Daran kann man sie gut unterscheiden“, sagt der junge Saarbrücker und zeigt die Unterschiede an zwei ausgestopften Exemplaren. Vor zwei Jahren hatten seine Eltern für Benjamins zehnten Geburtstag eine besondere Idee.

Seitdem ist er in den Oster-, Sommer- und Herbstferien regelmäßiger Gast im Wildpark und nimmt an den Kursen und Angeboten der Wildpark-Akademie teil. „Ich war jetzt schon sechsmal in den Ferien dort. In den kommenden Sommerferien wird es das siebte Mal. Es ist immer spannend. Wir machen Spiele, arbeiten im Wald und beschäftigen uns viel mit den Tieren. In diesen Sommerferien bin ich zwei Wochen nur im Wildpark, das wird toll“, sagt der Zwölfjährige.