Langstrecken-Radler erreicht Saarbrücken : Oliver Trelenberg radelte in ein neues Leben

Saarbrücken Oliver Trelenberg war lange schwer alkoholkrank. Mit dem Radfahren fand er einen Weg aus seiner Lebenskrise. Aber das Schicksal schlug erneut zu.

Oliver Trelenberg geriet schon mit elf Jahren an den Alkohol. Einen „desolaten Lebensweg“ nennt er das, was folgte. Er hat einen Weg aus der Krise gefunden: das Radfahren. Der 55-Jährige aus Hagen machte Station in Saarbrücken im Rahmen einer 5000-Kilometer-Benefiz-Radtour. Sie führt ihn quer durch die Republik. Dabei sammelt er Spenden für kranke Kinder. Im Saarbrücker Rathaus empfing ihn Bürgermeisterin Barbara Meyer-Gluche. Der Gast sagte, ihm sei erst 2003 die Kehrtwende aus der Alkoholabhängigkeit gelungen.

Die aktuelle Reise, die er in der vergangenen Woche in Hagen startete, führte Trelenberg über Trier und Konz auf dem Leinpfad entlang der Saar in die Landeshauptstadt. Bis September wird er unterwegs sein, Deutschland von Nord nach Süd erkunden und in 83 Etappen für seine Aktion werben.