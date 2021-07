Verkehr und Infrastruktur : Wenn Autos in Saabrücken mal nicht die Vorfahrt haben

Wie könnte das Leben in Saarbrücken aussehen, wenn nicht so viele Autos in der Stadt parken würden? Beim „Parking Day“ im September in der Breiten Straße in Malstatt sollen Ideen dafür gesammelt werden . Foto: Stadtteilbüro Malstatt

Saarbrücken In der Breiten Straße in Malstatt steht eine Umgestaltung an. Beim „Parking Day“ am 17. September sollen Ideen dafür gesammelt werden.

Von Oliver Schwambach Leiter Landespolitik und Kultur

Straßen sind nicht allein für die Autos da: Man hat’s fast vergessen. Weil Stadtplaner in den autoverrückten 50er und 60er Jahren vor allem eines im Sinn hatten: die Städte „autogerecht“ zu asphaltieren. Doch wo bleibt da der Mensch – wenn er kein Autofahrer ist?

Mit dem „Parking Day“, der international begangen wird, aber soll sozusagen der städtische Lebensraum für die Menschen zurückerobert werden. Einen Tag lang sind dann Parkplätze mal nicht Fahrzeugen vorbehalten, sondern Menschen, die sich dort auf einen Kaffee oder ein Bier treffen, plaudern, spielen. Manche richten sich mit Stühlen und Tischen sogar gemütlich ein – oder legen sogar, temporär, einen Garten an. Dann wird sichtbar, wie viel asphaltierte Fläche den Autos geopfert wird. Und wie anders das urbane Leben aussehen könnte, hätten nicht die Autos die Vorfahrt.

In Saarbrücken wird dieses Jahr der 17. September zum „Parking Day“ – in der Breiten Straße in Malstatt. Aus gutem Grund, denn die Stadt Saarbrücken will demnächst ein Zukunftskonzept für die Breite Straße angehen.

So kann der „Parking Day“ in Malstatt auch als eine Art Ideenlabor für die Neugestaltung der Breiten Straße genutzt werden. Der Aktions-Nachmittag am 17. September wird von einer großen und offenen Gruppe von Vereinen und Einzelpersonen organisiert. Besonders eingeladen sind natürlich die Menschen aus Malstatt.

Wer Interesse daran hat, sich bei dieser Aktion zu beteiligen, bekommt Infos beim Stadtteilbüro oder dem Quartiersmanagement (Stadtteilbüro Malstatt: Tel. (06 81) 94 73 50; Quartiersmanagement Malstatt: Tel. (01 72) 45 80 30 3). Am nächsten Mittwoch, 28. Juli, 18 Uhr, gibt es ein Informationstreffen im großen Saal des Evangelischen Gemeindezentrums.