Neujahrsempfang : OB Conradt zeichnet Ehrenamtliche aus

Saarbrücken Beim Neujahrsempfang der CDU-Fraktion erhielten 13 Ehrenamtliche Auszeichnungen für ihr Engagement.

Zum Neujahrsempfang hatte die CDU in der Regionalversammlung wie immer in das Saarbrücker Schloss geladen. Fraktionsvorsitzender Norbert Moy begrüßte 200 Gäste im Festsaal und nutzte die Gelegenheit zum Ausblick und Rückblick auf die Herausforderungen 2019. Hauptpersonen waren an diesem Abend aber die Ehrenamtlichen, die die CDU für ihr soziales Engagement auszeichnete. „Viele dieser meist sehr bescheidenen Bürger wundern sich über eine derartige Ehrung, weil sie ihre ehrenamtliche Tätigkeit für eine Selbstverständlichkeit halten“, sagte Moy, „aber glauben Sie mir, Sie haben das mehr als verdient, ohne Menschen wie Sie könnte unsere Gesellschaft nicht mehr funktionieren.“ Auch Oberbürgermeister Uwe Conradt betonte als Festredner die Vorbildfunktion der Männer und Frauen. Er wünsche sich Saarbrücken als eine Mitmachkommune, in der alle mit anpacken.