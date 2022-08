Dorffest in Güdingen : Das Güdinger Dorffest feiert seine Rückkehr

Güdingen 15 Vereine beteiligen sich mit Ständen an der Freiluft-Fete. Und nicht nur Flammkuchen finden reißenden Absatz.

Sohn Bernd Heinz und Romano Prete schieben einen Flammkuchen nach dem anderen in den Ofen. Die Nachfrage ist groß. „Die Arbeit an den zwei Tagen macht auch uns Helfern richtig Spaß. Wir unterhalten uns ja auch mit den Leuten und trinken auch schon mal einen zwischendurch. Wir sind mit elf Leuten vom Westernclub im Einsatz“, sagt Bernd Heinz. Wenige Meter weiter gibt es beim Turnverein Crémant und bei der FDP Cocktails. Eine Blaskapelle aus Merchweiler spielt Musik und die Flamenco-Tänzerinnen des Polizeisportvereins Saarbrücken huschen mit schwarz-roten Kleidern und ausgefahrenen Fächern durch die Straßen und tanzen. Die Stimmung passt, und die Menschen sind gut gelaunt beim einzigen Dorffest, dass es im gesamten Bezirk Halberg und an der Oberen Saar noch gibt.

„Das ist der Verdienst der sehr engagierten Vereine. Ohne die 15 Vereine und deren Stände gäbe es auch das Güdinger Dorffest nicht mehr“, sagte Bezirksbürgermeister Daniel Bollig, bevor er am Samstagnachmittag das erste Fass anschlug und das Güdinger Dorffest offiziell eröffnete. Das war auch der Startschuss für die Vereine mit dem großen Getränke- und Essensangebot loszulegen. Bei der Güdinger Feuerwehr waren gleich 40 Mitglieder an den beiden Tagen im Einsatz. Die Feuerwehr hatte einen großen Bierstand vor dem Feuerwehrgerätehaus und dahinter einen Stand mit vielen Essensangeboten. Die Feuerwehr und die Arbeitsgemeinschaft Güdinger Vereine waren sich auch schnell einig, dass es in diesem Jahr nicht wie geplant ein Feuerwerk zum Abschluss geben wird. Erst in der vergangenen Woche hatte es wegen der Trockenheit einen Flächenbrand in Güdingen gegeben und deshalb sah man von dem Feuerwerk ab. Gefeiert wurde aber trotzdem bis weit in den Sonntagabend hinein.