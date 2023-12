49. Saarbrücker Silvesterlauf Warum es einen neuen Sieger geben wird

In den vergangenen beiden Jahren war er beim Ziel-Einlauf auf dem Saarbrücker Sportcampus der strahlende Sieger, bei der diesjährigen Ausgabe des Saarbrücker Silvesterlaufs wird der Franzose Yann Schrub aufgrund seiner Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris nicht am Start sein.

Foto: Thomas Wieck