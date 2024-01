Extremwetter im Saarland Darf ich bei Glatteis nicht zur Arbeit kommen? Was Arbeitnehmer beachten müssen

Saarbrücken · Blitzeis, Glatteis und schwere Schneefälle haben am Mittwoch in großen Teilen des Saarlandes für starke Behinderungen gesorgt. In solchen Situationen dürfen Arbeitnehmer nicht einfach daheim bleiben. Am besten verständigt man umgehend den Arbeitgeber. Für solche Fälle gibt es klare Spielregeln.

17.01.2024 , 17:37 Uhr

Heftiges Glatteis hat in weiten Teilen des Saarlandes am Mittwoch das öffentliche Leben weitgehend lahm gelegt. Viele Straßen waren gesperrt, Züge und Busse fuhren nicht. Doch selbst in solchen Situationen müssen Arbeitnehmer mit ihren Arbeitgebern Absprachen treffen, ob und wie sie zur Arbeit kommen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft

Ausgestorbene Innenstädte und Ortskerne, leere Straßen, vielerorts auch früher geschlossene Geschäfte und Büros: Das extreme Glatteis hatte am Mittwoch das gesamte Saarland fest im Griff. Mit einer Besonderheit. Denn schon im Vorfeld der sich anbahnenden Wetterfront warnte der Deutsche Wetterdienst ausdrücklich vor „Gefahr für Leib und Leben“. Diese Formulierung sorgt auch für eine Ausnahmesituation in der Rechtsprechung.