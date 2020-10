Benefiz-Lauf des DFG in Saarbrücken : Schüler helfen Unicef mit 4600 Lauf-Kilometern

Saarbrücken Weder die Corona-Pandemie noch das schlechte Wetter in der Woche vor den Herbstferien hielten Schüler und Organisatoren des Unicef-Laufes am Deutsch-Französischen Gymnasium (DFG) davon ab, Gutes zu tun.

Im 18. Jahr des „Runs for help“ mit rund 700 Schülerinnen und Schülern des DFG musste ein stimmiges Hygienekonzept her. Vor allem die Organisationskünste der Sportlehrer waren dafür mehr denn je gefordert. Sie gestalteten die Tagesveranstaltung um in eine komplette Unicef-Woche.

Das bedeutete, dass junge Leute aus fünf unterschiedlichen Klassenstufen an fünf Tagen in insgesamt zehn Läufen an den Start gingen. Die Laufstrecke betrug exakt einen Kilometer. Die zu laufende Zeit wurde im Vergleich zu den Vorjahren auf 60 Minuten reduziert. Dadurch fiel die Summe der zurückgelegten Laufstrecken etwas geringer als in den Vorjahren.