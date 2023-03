Para-Sport Leuchttürme des paralympischen Saar-Sports

Die Auszeichnung war das eine, das gemeinsame Beisammensein das andere. „Wir sind sehr froh, dass wir die Ehrung endlich wieder durchführen können. Sie hat eine lange Tradition und fand vor Corona 40 Jahre ununterbrochen statt“, erklärt Axel Riedschy, der Präsident des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands (BRS) Saarland. Nach drei Jahren ohne Ehrung gab es einiges nachträglich zu würdigen. An der Saarbrücker Sportschule wurden 32 Sportler aus sieben Sportarten für ihre Erfolge in den Jahren 2020, 2021 und 2022 geehrt. „Ich bin stolz wie e Wutz, dass wir so wunderbare Athleten in diesem Bereich haben und die Leuchttürme des paralympischen Sports im Saarland hier und heute eschtamiert werden“, betonte Reinhold Jost, der saarländische Minister für Inneres, Bauen und Sport.