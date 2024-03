„Ich wusste, dass ich bald sterbe“ Wie eine Zufallsbegegnung auf dem Southside-Festival Krebspatienten Marie Fay das Leben verändert hat

Tränen laufen Marie Fay die Wangen runter, als sie den Brief des Universitätsklinikum Heidelberg öffnet und liest. Dann schüttelt sie den Kopf. „Es ist unglaublich, der Tumor in der Lunge ist wieder kleiner geworden, und es hat sich noch mehr zum Positiven verändert. Ich weiß gerade nicht, wohin mit meinen Gefühlen“, sagt Marie Fay, bevor das große Strahlen in ihrem Gesicht einsetzt und sie ihrer Mutter Nicole in die Arme fällt. Jetzt weinen beide vor Freude.