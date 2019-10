Gleicher Betrag für alle : Saarbrücker Treff wirbt für bedingungsloses Grundeinkommen

Saarbrücken In zwei Veranstaltungen, heute und am 26. Oktober, diskutiert der „Offene Treff“ neue Einkommensmodelle mit Politikern und Verbandsvertretern.

Das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE, ist derzeit in vieler Munde. Kurz gesagt geht es darum, jedem Menschen in Deutschland einen gewissen Betrag zu zahlen – unabhängig vom Alter und davon, ob er einer Erwerbsarbeit nachgeht oder nicht. Die Höhe des auszuzahlenden Betrags und die Finanzierung des Ganzen werden auch unter den Befürwortern kontrovers diskutiert. Zum Beispiel am heutigen Donnerstag, wenn um 19 Uhr in der Nauwieser Neunzehn in Saarbrücken eine Lesung zum Thema stattfindet. Oder am Samstag, 26. Oktober, zwischen 10 und 14 Uhr bei der Stiftung Demokratie Saarland (Europaallee 18, Saarbrücken).