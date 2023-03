Basketball BBV Saarbrücken ist Meister, TuS Herrensohr hofft

Jubel beim Basketball-Oberligisten BBV Saarbrücken: In der ersten Saison nach der Vereinsgründung haben die Korbjäger direkt den Meister-Titel eingefahren. Im Gipfeltreffen beim Tabellenzweiten TuS Treis-Karden am letzten Spieltag konnten sich die Saarbrücker am Samstag eine 56:69 (30:30)-Niederlage leisten. Sie hatten das Hinspiel mit 89:53 gewonnen. Im direkten Vergleich liegt der BBV Saarbrücken deshalb in der Endabrechnung vor dem punktgleichen TuS Treis-Karden. Gleiches gilt gegenüber der MJC Trier, die am Sonntag mit dem 79:74 (30:37)-Sieg nach Verlängerung gegen den TV Illingen ebenfalls ihren 15. Sieg im 20. Spiel feierte. Auch die Trierer haben den direkten Vergleich mit dem BBV Saarbrücken verloren.