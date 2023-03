Basketball Saarbrücken fast Meister, Herrensohr vor Sensation

Dank einer Steigerung in Halbzeit zwei hat Basketball-Oberligist BBV Saarbrücken am Sonntag im Saar-Derby gegen den TV Illingen das Ruder herumgerissen und mit dem 79:63 (32:41)-Sieg im letzten Heimspiel die Weichen auf Titelgewinn gestellt. Die Saarbrücker können sich nun zum Saisonabschluss im Gipfeltreffen beim Tabellenzweiten TuS Treis-Karden am Samstag um 19 Uhr eine klare Niederlage leisten. Der Tabellenführer gewann das Hinspiel mit 89:53. Nur bei einer Niederlage mit 36 Punkten kann er vom Verfolger noch vom Thron gestoßen werden.