Basketball BBV Saarbrücken zahlt viel Lehrgeld

Die Debüt-Saison in der 2. Basketball-Regionalliga hätte sich Aufsteiger BBV Saarbrücken anders vorgestellt. Nur zwei Siege aus 19 Spielen stehen zu Buche. Der Abstieg in die Oberliga steht fest, obwohl noch drei Partien ausstehen. „Die Saison war für uns sehr lehrreich. Sie war von den Ergebnissen her enttäuschend. Aber ich denke, dass wir daraus viel für die Zukunft mitnehmen können“, sagt Jimmy Lauter, Spieler und Vorsitzender des BBV Saarbrücken.