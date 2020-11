Aussagen von Manager Welker : Teilerfolg für Unternehmer Gross in Ludwigspark-Streit

Saarbrücken Im Eilverfahren hat das Landgericht Saarbrücken eine einstweilige Verfügung gegen Martin Welker, Geschäftsführer der Saarbrücker Gesellschaft für Innovation (GIU) und Manager der Großbaustelle Ludwigspark erlassen. Bestimmte Aussagen werden ihm damit öffentlich untersagt.

Welker hatte zu der beanstandeten Äußerung in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer behauptet, diese Aussagen sei ihm von den Medien, die ausführlich über seine Vernehmung der Staatsanwaltschaft berichtet haben, in den Mund gelegt worden. Er habe sich zu keinem Zeitpunkt öffentlich über die Baufirma Gross geäußert. Das sieht die Zivilkammer unter Vorsitz von Richter Rainer Fries wohl nicht so und verweist etwa teilweise auf wörtliche Zitate Welkers in der Berichterstattung. Die Richter erachten es, so steht es im Urteil, „als überwiegend wahrscheinlich und damit als glaubhaft gemacht“, dass der Verfügungsbeklagte, also Welker, tatsächlich die beanstandete Äußerung gemacht hat. Hier handele es sich um unzulässige und ehrenrührige Tatsachenbehauptungen von deren Unwahrheit auszugehen sei.