Wo Autofahrer mit Stau rechnen müssen : Die größten Baustellen im Saarland – teilweise bis zum Ende des Sommers

Saarbrücken Insbesondere Autobahn-Baustellen werden den Saarländern in den Sommermonaten zu schaffen machen und für Staus sorgen. Aber auch Baustellen auf Landstraßen werden von Autofahrern Geduld verlangen – denn die Umleitungsstrecken sind teils über 20 Kilometer lang.

Sommer bedeutet Sonne, Urlaub, Badespaß und Schwenker. Aber leider auch: Eine Geduldsprobe für etliche Autofahrer. Denn in den Sommermonaten werden traditionell viele große Straßen-Bauarbeiten in Angriff genommen – in der Erwartung, dass in der Urlaubszeit weniger Verkehr als sonst auf den Straßen herrscht und die Verkehrsbehinderungen geringer ausfallen. Ein Überblick.