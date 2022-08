Baustelle nahe der Grenze : Baustelle in Frankreich beeinflusst den Grenzverkehr nicht

Zwischen Stiring-Wendel und Schoeneck wird die Straße instandgesetzt. Gearbeitet wird nachts, so dass sich die Folgen in Grenzen halten . Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Schoeneck Im Saarland müssen Autofahrer derzeit auf vielen Strecken mehr Zeit einplanen und Geduld mitbringen. Baustelle reiht sich an Baustelle, Stau an Stau. Großes Ärgernis ist die aktuelle Sperrung der A 620 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen Klarenthal und Gersweiler.

Die Strecke ist voll gesperrt. Das sorgt auf den Umleitungsrouten, insbesondere in Burbach, für erhebliche Verkehrsprobleme mit langen Verzögerungen. Viele Autofahrer, die insbesondere Klarenthal und Gersweiler in dieser Richtung anfahren wollen, ohne riesige Staus in Kauf nehmen zu müssen, nehmen gern eine nicht offiziell ausgewiesene Umgehung über Frankreich. Diese führt über Großrosseln, Stiring-Wendel und Schoeneck. Die betreffende Straße, die Rue de Schoeneck, wird in dieser Woche ebenfalls gesperrt.