Baustelle in Saarbrücken „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es kracht“

Die Bauarbeiten an der Ecke Mainzer Straße und Bleichstraße in Saarbrücken sorgen aktuell für Diskussionen. So wurden Stimmen laut, die sich über eine aus ihrer Sicht gefährliche Baustellensituation beschweren. Die Arbeiten werden im Rahmen des ersten Abschnitts der baulichen Umgestaltung zur Erweiterung der Fußgängerzone am St. Johanner Markt durchgeführt.