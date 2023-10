Behinderungen möglich Neue Baustelle auf A1 bei Saarbrücken – Start verzögert sich

Der Terminplan ist über den Haufen geworfen. Die Sanierung auf der A 1 kurz vor Saarbrücken verschiebt sich. Deswegen ist ein paar Tage später als vorgesehen mit Einschränkungen zu rechnen. Denn die von der Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen angekündigte Baustelle wird erst am Dienstag, 10. Oktober, eingerichtet. Dann sollen auf einer Strecke von rund 300 Metern in Richtung Landeshauptstadt Arbeiter unterwegs sein.