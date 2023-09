Sanierung geplant Neue Baustelle auf A1 kurz vor Saarbrücken – das kommt auf Autofahrer zu

Sanierung auf der A1 kurz vor Saarbrücken: Deswegen wird es bald Einschränkungen geben. Denn die Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen kündigt dazu eine Baustelle an. Auf einer Strecke von rund 300 Metern in Richtung Landeshauptstadt sollen Arbeiter demnächst unterwegs sein.