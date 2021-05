Einschränkungen ab Montag : Arbeiten in Saargemünd betreffen Saarbahn

Saargemünd Ab Pfingstmontag müssen sich die Fahrgäste auf Einschränkungen einstellen.

(red) Wegen Arbeiten in Saargemünd ab Pfingstmontag bis 19. Juni ist die Strecke werktags sowie an Pfingstmontag und Fronleichnam zwischen Hanweiler und Saargemünd ab 21 Uhr gesperrt. Die Saarbahn fährt montags bis freitags ab 21 Uhr nur bis Hanweiler. An den Wochenenden gilt der reguläre Plan. Die späteste Fahrt nach Saargemünd ist werktags um 20 Uhr, an Pfingstmontag um 20.30 Uhr sowie an Fronleichnam um 19.30 Uhr jeweils ab Siedlerheim.