Saarbrücken : Bauarbeiten in der Koßmannstraße

St. Arnual Die Stadtwerke modernisieren die Fernwärmehauptversorgungsleitung in St. Arnual. Die Tiefbauarbeiten beginnen am Montag, 2. März. Das kündigen die Stadtwerke an. Im ersten Bauabschnitt wird die Koßmannstraße ab der Ecke Scharnhorststraße in Fahrtrichtung Hindenburgstraße ab Mittwoch, 26. Februar, auf etwa 180 Metern gesperrt.



