Bauarbeiten : Ab heute Zugausfälle und Verspätungen auf der Strecke Dudweiler – Saarbrücken

Saarbrücken Bauarbeiten haben erhebliche Auswirkungen auf Bahnverkehr der Strecken RB 73 Saarbrücken-Neunkirchen-Neubrücke/Nahe sowie RE 3 Saarbrücken-Frankfurt/Main. Kunden müssen sich auf Ersatzbusse und längere Fahrtzeiten einstellen.

Ab dem heutigen Dienstag, 12. Oktober, müssen sich Zugreisende auf der Strecke Frankfurt/Main, Neubrücke/Nahe über Türkismühle, St. Wendel, Ottweiler, Neunkirchen nach Saarbrücken Einschränkungen hinnehmen. Denn zwischen Dudweiler und Saarbrücken wird gebaut. Das wirkt sich auf den Schienenverkehr bis Dienstag, 19. Oktober, aus, wie ein Sprecher des privaten Bahnunternehmens Vlexx (Vier-Länder-Express) mitteilt. Die Passage Dudweiler – Saarbrücken ist in dieser Zeit gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an den Oberleitungen und an einer Brücke.

Demnach kommt es bei der Regionalbahn (RB) 73 und beim Regionalexpress (RE) 3 zu Ausfällen und Verspätungen. Es gibt in dieser Zeit entsprechende geänderte Fahrpläne.

Hier die Details im Überblick:

● RE 3: Die Züge werden umgeleitet. Dadurch fahren sie in Saarbrücken rund zehn Minuten früher ab. Um die gleiche Zeit kommen sie auch in der Landeshauptstadt am Hauptbahnhof an.

● RB 73: Ab Samstag, 16. Oktober, verkehrt kein Zug zwischen Dudweiler und Saarbrücken. Busse übernehmen bis Dienstag, 19. Oktober, einen Pendelverkehr. Damit die Verbindungen erreicht werden, fahren Busse in Saarbrücken 16 Minuten früher los, als im regulären Fahrplan vermerkt. In Dudweiler geht's dann mit dem Zug weiter. Wer von Dudweiler nach Saarbrücken will, dessen Bus fährt sechs Minuten später ab. Ankunft in Saarbrücken ist etwa eine Viertelstunde später als üblich.