Infrastruktur : Bauarbeiten auf Friedhöfen in Sulzbach und Schnappach

Bauarbeiten auf Friedhöfen in Sulzbach und Schnappach

Sulzbach Auf dem Friedhof in Sulzbach haben die Mitarbeiter des Baubetriebshofes ein weiteres Wegestück ausgebaut. Das teilt die Sulzbacher Stadtverwaltung mit.

Hinter der Trauerhalle wurden bergauf rund 30 Meter neu mit Verbundsteinen ausgelegt, und zudem wurde in diesem Bereich der Kanal erneuert. Die Materialkosten betrugen rund 15 000 Euro. Auf dem Friedhof in Neuweiler hat die Erneuerung der Fläche vor der Trauerhalle begonnen. Auf dem rund 300 Quadratmeter großen Platz wird der vorhandene Asphalt entfernt und durch Verbundsteine ersetzt. Die Arbeiten werden vom Baubetriebshof in Eigenregie durchgeführt und sollen zügig durchgezogen werden.